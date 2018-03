Controlli a tappeti dei nas di Torino. Cinque persone sono state denunciate dai militari dell’arma per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Il primo caso è quello di una pizzeria di Orbassano nella quale sono stati trovati carne e latte scaduti e degli insetti vivi, proprio vicino agli alimenti.

Inoltre in una pasticceria di Moncalieri è stato accertato, che i prodotti pubblicizzati in vetrina come “artigianali” erano in realtà di fabbricazione industriali.