Per il Carnevale 20mila persone: 15enne aggredito e preso a pugni

Si sono conclusi a tarda notte, con la partecipazione complessiva di oltre 20mila giovani, i festeggiamenti per il Giovedì grasso ad Ivrea, primo degli eventi che culmineranno nel fine settimana con la battaglia delle arance e lo Storico Carnevale. Una festa in parte rovinata dall’aggressione di cui è rimasto vittima un 15enne, preso a pugni da uno sconosciuto e finito all’ospedale per una ferita al labbro. Con lui, al pronto soccorso, una trentina di persone, buona parte delle quali finite dai medici per aver alzato un po’ troppo il gomito.

Proprio nell’ambito dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle ordinanze sindacali emanate per prevenire il consumo di alcool da parte di minori la polizia ha effettuato ripetuti controlli nei negozi, sanzionando tre esercenti per aver venduto super alcolici nonostante il divieto. Anche un venditore ambulante è stato sanzionato per non aver rispettato l’obbligo di cessare l’attività entro l’1.30 di notte. Un giovane è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

Grazie ai servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in generale, con particolare attenzione, considerata la grande affluenza del pubblico (in crescita rispetto alle 15mila presenze del 2019 nella stessa serata), sono state identificate oltre 80 persone e controllati 26 veicoli; una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. Nel corso della serata non si sono registrate criticità per l’ordine pubblico.

Nei servizi di ordine pubblico da parte del commissariato di polizia, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, coordinati dalla nuova sala operativa interforze, sono stati impiegati circa 100 poliziotti.