Carnevale di Ivrea, proposte indecenti alla Vivandiera: destituito il Generale

Bufera e scandalo sul carnevale di Ivrea. Angelo Bombonato non è più il Generale della storica manifestazione a causa delle presunte proposte indecenti alla Vivandiera Federica Di Matteo. Lo ha deciso la Fondazione del carnevale in virtù delle “voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati” che “hanno creato all’interno della città un clima non sereno”. Presto sarà reso noto il nome del nuovo Generale.

IL FATTO.

Bombonato sarebbe stato l’autore di alcuni messaggi telefonici, quantomeno imbarazzanti, nei confronti della sua principale collaboratrice, la Vivandiera Federica Di Matteo, che lo ha denunciato. A scoperchiare il pentolone è stata la stessa Vivandiera che avrebbe mostrato i messaggini hard ricevuti sul suo profilo WhatsApp, prima al presidente dello “Storico Carnevale di Ivrea”, Piero Gillardi e, subito dopo, al Sostituto Gran Cancelliere Erino Sertoli, altra figura di rilievo della manifestazione. Una serie di inviti, numerosi e pressanti, a sfondo sessuale, tanto da turbare la tretottenne Vivandiera, convincendola a lasciare il suo ruolo presentando «dimissioni irrevocabili».

IL COMUNICATO DELLA FONDAZIONE

“La Fondazione – si legge in una nota – ha sempre condannato ogni forma di violenza ed è pronta ad assumere provvedimenti, quando fosse necessario, a tutela del nostro Carnevale e delle figure storiche che ne sono protagoniste. Fino ad oggi l’unico fatto certo emerso è un disagio che ha spinto Federica Di Matteo a rassegnare le dimissioni. I rumors hanno però arrecato un danno non solo alle persone coinvolte, ma anche alle figure che esse stesse rappresentano all’interno del Carnevale e alla manifestazione nel suo insieme, che la Fondazione ha il compito primario di salvaguardare”.

“Si è deciso di avviare tutti gli atti formali necessari per procedere con la sostituzione del Generale Alberto Bombonato, al fine consentirgli di difendersi nelle forme e nelle sedi che riterrà più opportune. Il nostro Carnevale, valorizzando come eroina la figura della Mugnaia che si ribella alle angherie del tiranno, è stato precursore di temi così delicati come quelli rappresentati con coraggio oggi dal movimento #metoo in tutto il mondo e da Violetta La forza delle donne a Ivrea. La Fondazione continuerà a sostenere queste battaglie e a difendere quei valori in cui tutti ci riconosciamo”.