Carnevale di Ivrea, Paola Gregorutti è la Mugnaia 2020 [IL VIDEO]

È Paola Gregorutti la Vezzosa Mugnaia dell’edizione 2020 dello Storico Carnevale di Ivrea. Sposata con Marco Paonessa e madre di Filippo (11) e Nicolò (10), ha 43 anni, è nata a Ivrea ma cresciuta a Cerone. Sul sito della rassegna eporediese è descritta come una donna “solare, riservata, ma anche determinata e rigorosa e grande appassionata di cavalli e arancere degli Scacchi. La sua proclamazione, come di consueto avvenuta sul balcone di Palazzo Civico, è stata accolta da una piazza gremita.

Per Paola è la realizzazione di un sogno. “Ho trascorso i giorni che hanno preceduto la proclamazione come in una bolla, pronta a esplodere per accogliere l’affetto della gente e far parte di tutta quella felicità – si legge sul sito del Carnevale di Ivrea -. Finora il momento più emozionante è stata la prima prova dell’abito bianco. Quando ho incrociato lo sguardo della sarta ho capito cosa stava succedendo e non ho potuto trattenere le lacrime. Mi sento scelta dalla città e spero che gli eporediesi capiscano la mia gratitudine”.

IL VIDEO DELLA PROCLAMAZIONE