“Carnival Party” che passione! E si accende la notte

Balli, apericene, tanghi e milonghe per il carnevale torinese by night e anche Cosplay Summit per festeggiarlo da supereroi. Ecco alcune proposte per le ultime sere di Carnevale. Appuntamento per gli over 30 domani sera a partire dalle 21 al Different Club di corso Vittorio Emanuele 21 dove si terrà il “Carnival Party”. E’ ormai ufficiale, dopo la notte dedicata ai Queen, quella agli ‘90 con Neja, ormai il locale di corso Vittorio è il punto nevralgico del divertimento. La serata inizierà come sempre alle 21 con l’apericena cui seguirà il concerto dei Memories. Nelle altre sale ancora musica commerciale, latino americano e l’house di Sonika (info 345.5924860).

Sarà un “Crazy Carneval”, un carnevale pazzo al Millionaire Club di Trofarello. La festa inizierà alle 22, proseguirà fino a notte inoltrata e premierà la maschera migliore. Ma il

dress code in maschera non è obbligatorio.

È invece obbligatorio al Golden Palace di AllegroItalia dove è in programma il “Golden

Gatsby”. Si festeggia venerdì 1° marzo e il dress code richiesto è un vestito anni Venti. In

programma apericena alle 19 e dalle 21 tutti in pista per ballare.

Carnival Party e milonga in maschera è la proposta di domenica prossima al Teatro Espace. Sarà una grande festa che servirà anche ad inaugurare la “Milonga Live Arts”, la nuova proposta artistica di tutte le domeniche a venire nel teatro di via Mantova 38.

Carnevale a passo di tango all’Aldobaraldo Tango di via Parma 29. Mercoledì 27 dalle ore 22 il tdj Marco Dozio proporrà una selezione di tanghi classici eseguiti da orchestre moderne e alcuni brani di tango romantico. Gradita una maschera o un costume per essere in tema con la serata. Ai partecipanti in costume verrà omaggiata una propria fotografia, mentre le tre maschere più divertenti, originali, belle, verranno premiate con un quadro fotografico. Sfilate di cosplayer e Cosplay Summit il 2 e il 3 marzo al Bioparco Zoom, che proprio in occasione del carnevale riapre le porte dal 2 al 6 marzo. Per lo Zoom Player, così titola l’evento realizzato in collaborazione con Cospa Family e Torino Comics, si daranno appuntamento nel parco il primo weekend di marzo e come maschere indosseranno i costumi dei personaggi di fumetti, manga e altro.