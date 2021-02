Carolina Impu, la “chica caliente” finita su Playboy

Ha 23 anni, è nata a Città del Messico ma ha origini argentine. Carolina Impu è quel che si può definire una “chica caliente”, una ragazza capace di sconvolgere al primo sguardo, di movimentare le giornate con un semplice passo di danza.

Una modella dalla bellezza disarmante, ma dalle forme comuni a quelle della vicina del pianerottolo: è alta infatti 165 centimetri, le sue misure sono 81-61-86. Eppure, è riuscita a conquistare la copertina di Playboy Mexico.

Anche su Instagram ha ottenuto un certo successo: il numero dei suoi followers, infatti, lievita di giorno in giorno, di pari passo con gli scatti – decisamente birichini – postati da Carolina sul suo account, perennemente in costume o in lingerie e talvolta senza.