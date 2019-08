Carovane nomadi in Aurora: «Stendono anche in strada»

Non si ferma l’invasione delle carovane dei nomadi nel territorio della circoscrizione Sette. Le ultime segnalazioni da parte dei cittadini arrivano da via Aosta. Qui, di fronte al supermercato Lidl, da almeno tre giorni è arrivato un camper di zingari. Una famigliola con tanto di bambini, che frugano nei bidoni in cerca di cibo e si lavano mezzi nudi all’aperto.

«Non è piacevole andare sul balcone ed assistere a certe scene – lamenta Alessandro, il cui appartamento si affaccia proprio sul piazzale – anche perché in questo posto ne abbiamo già viste abbastanza». Il riferimento è alla vicenda di Daniel, il senzatetto rumeno che aveva trovato casa proprio nel piazzale di Aurora dove confluiscono le vie Aosta, Lodi e Chivasso. Spesso ubriaco e coperto da rifiuti e stracci, Daniel era stato ritrovato senza vita lo scorso aprile proprio davanti al supermercato. Ma se il clochard era stato in qualche modo “adottato” dal quartiere, l’arrivo degli zingari proprio non va giù agli abitanti.

Sempre ad Aurora, ma questa volta in corso Vercelli, ben poco si può fare per far sloggiare i nomadi che stazionano ai giardini Madre Teresa di Calcutta, di fronte alla sede della circoscrizione Sette. Qui gli zingari hanno anche deciso di fare il bucato, appendendo vestiti, tappetini e biancheria intima sulla cancellata del giardino quasi si trattasse del balcone di una casa. E pensare che in corso Vercelli il nucleo nomadi della polizia municipale era intervenuto in più occasioni, ma dopo qualche giorno di tregua i veicoli erano di nuovo tornati.

«Il Comune – lamenta Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in circoscrizione Sette – continua ad ignorare il problema dopo anni di segnalazioni. E non solo nella nostra Aurora». Un quartiere che però risente forse più di altri della presenza di nomadi, con campeggi improvvisati che nel corso del tempo si sono formati un po’ dappertutto. Dai camper parcheggiati davanti alle ex officine Grandi Motori a quelli ai giardini di via Alimonda, oppure i veicoli stazionanti in corso Vigevano. Una mappa di mini accampamenti che toglie il sonno ai residenti del quartiere, tormentati dalla paura del degrado e dall’incubo dei furti. E che vorrebbero soluzioni come quelle applicate di recente, ad esempio, a Santa Rita o a Lingotto.