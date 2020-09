Carpano, Fiat e l’ex quartiere “rosso”. Dove le risse erano all’ordine del giorno

I grandi viali alberati di Torino sono stati all’origine delle principali arterie della periferia. Ad esempio: la strada reale di Nizza, anticamente una “leja” circoscritta da imponenti platani, divenne l’attuale via Nizza e, attorno ad essa, sorsero sia San Salvario che il successivo quartiere di Nizza Millefonti. Per essere più precisi: Nizza Millefonti era un tempo chiamata Barriera di Nizza, ed il suo cuore era l’attuale piazza Carducci, dove fino al fascismo si trovava il dazio meridionale della città.

Nessun problema economico, per i ristoratori e per gli osti della Barriera, dato l’andirivieni continuo di carri e di vetture diretti in città, spesso per rifornire di vino e di derrate alimentari i torinesi. Qui arrivavano le merci provenienti da Carmagnola e dal Roero, ed è facile capire perché Nizza Millefonti fosse considerato un luogo ambito per i giovani della “movida” di un secolo fa. Nessun cocktail, semmai un generoso bicchiere di vino in qualche osteria, che non godevano di buona fama, perché gli accoltellamenti qui erano all’ordine del giorno.

