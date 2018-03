Carpentiere s’impicca nel parco di Stupinigi, i sindacati: “Fermare la strage dei suicidi”

“Sono tante le imprese che pagano in ritardo i salari dei lavoratori, creando situazioni di disagio tanto da diventare vera e propria istigazioni al suicidio“. Claudio Papa, Gerlando Castelli e Marco Bosio, di Feneal Uil-Filca Cisl-Fillea Cgil di Torino, commentano così il suicidio di Ivan Simion, il 53enne carpentiere di Orbassano che ieri si è tolta la vita, impiccandosi nel parco di Stupinigi per il mancato pagamento delle retribuzioni arretrate.

NECESSARIO CONTROLLO SUI LUOGHI DI LAVORO

“E’ necessario un controllo efficace sui luoghi di lavoro per evitare queste situazioni notevolmente accentuate da quando si è messo in discussione il Durc e soprattutto intervenire sui committenti che non verificano la regolarità delle imprese alimentando così il lavoro irregolare e la concorrenza sleale – commentano i sindacati -. I suicidi dovuti a queste motivazioni sono oltre 700 negli ultimi anni, bisogna intervenire al più presto per fermare questa strage. La destrutturazione delle norme contrattuali del settore edile ha creato un sistema precario che nuoce alle imprese regolari e soprattutto ai lavoratori. E’ necessario aprire al più presto un tavolo prefettizio insieme alle parti datoriali sul tema della regolarità nel settore edile”.