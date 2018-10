Carrozzeria di Mirafiori, nuovo stop alla produzione dal 15 al 17 ottobre

Ne dà notizia la Fiom, sempre più preoccupata per il futuro dello stabilimento

Nelle ultime settimane cancelli chiusi in 11 giorni su 20

Nuovo stop alla Carrozzeria di Mirafiori. Ne dà notizia la Fiom di Torino, attraverso una nota nella quale non si nasconde la preoccupazione per il futuro dello stabilimento e per il destino dei suoi lavoratori.

“Continua l’alternanza tra corsi, ferie e (poca) produzione alla Carrozzeria di Mirafiori, dove – scrive la Fiom – i volumi in calo del suv Maserati Levante si accompagnano all’esaurimento degli ammortizzatori sociali: il 15, 16, 17 ottobre la produzione si fermerà e i 2.500 lavoratori saranno impegnati in attività formative”.

Da parte del sindacato si sottolinea come “nelle ultime tre settimane la produzione si è fermata per otto giorni lavorativi su quindici, e con quest’ultima comunicazione saranno ben 11 su 20”.