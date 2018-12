Tutto ciò di cui c’è bisogno per curare la propria auto, ma anche un luogo dove trovarne una in vendita o a noleggio per il breve o lungo termine. Insomma, la Carrozzeria Turbo è un paradiso per gli amanti delle quattro ruote, e non solo, nato dalla passione dei due giovanissimi titolari, una bellissima coppia di 30 e 26 anni, che si stanno godendo le prime vere soddisfazioni dopo molti sacrifici.

«Abbiamo aperto solo a giugno, ma siamo felici dei risultati raggiunti fino qui nonostante le difficoltà, ci stiamo facendo conoscere e soprattutto stiamo fidelizzando il cliente».

Ed è appena l’inizio, perché, si sa, con la passione si può arrivare ovunque e se poi c’è anche la professionalità, allora il gioco fatto:

«Sì, è la passione che ci ha spinto a intraprendere questo percorso, siamo giovani, ci mettiamo davvero il cuore nel nostro lavoro».

La Carrozzeria Turbo offre tutto ciò che serve alla cura dell’auto, tecniche di wrapping (ossia la colorazione della macchina non attraverso una vernice ma bensì grazie al supporto di una pellicola), sistemazione della vettura dopo incidenti per renderla come nuova, meccanica, compra vendita.

E soprattutto il noleggio che sta diventando una consuetudine sempre più frequente anche fra i torinesi. Le automobili oggi, fra bollo, assicurazioni e chi più ne ha più metta, costano davvero molto. Con il noleggio si può risparmiare. I prezzi sono molto interessanti, tanto per farsi un’idea: il noleggio di un’auto a breve termine è di 30 euro al giorno, e per il lungo si parte da 250 euro al mese per un’utilitaria. Meglio di così…

Indirzzo: via Tepice 12 a/d

Telefono: 011.4157732.

Orario: 8,30-19; sabato 9-12 (domenica chiuso)

Facebook: Link alla pagina