Carrozzina elettrica per il disabile. «Dopo la rapina chiedo un aiuto»

Rapinato, e quasi ucciso, da un giovane a cui aveva chiesto aiuto. E tutto perchè impossibilitato ad attraversare da solo la strada. Piero, 69 anni, residente nel quartiere Aurora si è visto portar via i soldi dal borsello oltre a quel bombolone d’ossigeno, necessario per sopravvivere. Oggi, a una settimana di distanza da quell’episodio, continua a uscire di casa ma si guarda bene dal fidarsi del prossimo. In cuor suo ha ancora una piccola speranza. «Vorrei tanto poter avere una carrozzina elettrica – racconta Piero -. Mi permetterebbe di muovermi con più facilità e soprattutto di non dover più dipendere dal prossimo».

Piero, infatti, è ancora molto scosso per la rapina subita a due passi da casa sua. «Mi sono fidato del primo che mi passava sotto al naso – ricorda – perchè ero di fretta e dovevo attraversare la strada. L’ho visto e gli ho semplicemente chiesto una mano». Invece il ragazzo, dopo averlo “scortato” dall’altra parte della strada, si è guardato prima a destra e poi ha sinistra. E non vedendo nessuno in giro ha pensato bene di tirare fuori dalla tasca un coltello.

«Quando ho visto il coltello diritto verso la mia gola – ricorda la vittima – ho tergiversato. Ho avuto subito paura ma ho pensato che se avessi urlato quell’uomo mi avrebbe ucciso senza esitare. Quindi gli ho solo chiesto di non portarmi via il borsello, dentro avevo le medicine necessarie per le cure». E così lo sciacallo si è portato via “soltanto” i 40 euro che il pensionato teneva con sé. E che gli servivano per comprare qualcosa da mettere sotto i denti. Non contento il ladro gli ha strappato anche la bombola con l’ossigeno, che Piero teneva dietro la carrozzina, forse con l’obiettivo di rivenderla a qualche altro delinquente.

Ora Piero sogna di smettere di vivere nel terrore. Chi volesse aiutare il pensionato, o donargli una carrozzina elettrica, può chiamarlo ogni giorno al numero di telefono 346.5622524.