Cartapesta esente da pestaggi

A Roma, al centro di Piazza Sempione, c’è una statua in marmo della Madonna, simbolo del quartiere Montesacro. La giunta Raggi vuole spostarla davanti alla chiesa dei Santi Martiri per pedonalizzare la zona. I borghigiani sono insorti, guidati dal parroco, padre Mario, che per quello si è subito visto dare del fascista omofobo. Non contenti dei soliti insulti, i compagni hanno chiesto come sempre l’aiuto dei centri sociali. E così l’altro ieri le femministe hanno costruito una Madonna di cartapesta rosa a forma di vulva, e l’hanno portata fin davanti alla chiesa in processione (anzi, in “frocessione” come hanno detto in doveroso omaggio al Lgbt) vestite di piume, fiori, paillettes e bandiere arcobaleno. Fa ridere questo femminismo che da un lato lamenta la strumentalizzazione sessuale del corpo muliebre, e dall’altro riduce la donna simbolo, Maria, alla sua vagina. Ma loro con questa “sacra rappresentazione anti-patriarcale” intendevano denunciare anche la sessuofobia della chiesa cristiana, che fin dalle origini condanna la sessualità femminile. Maria – dicono – che concepì dallo Spirito Santo restando vergine, secondo i vangeli apocrifi ebbe altri figli da Giuseppe, ma siccome ai puritani era impossibile pensarla a letto con un uomo, i fratelli di Gesù vennero negati. Una serena accettazione della sessualità coniugale mariana – aggiungono – avrebbe evitato violenze e soprusi alle donne cristiane fino ad oggi. Sarà. Ma io le avrei stimate di più, queste femministe, se per protestare contro i soprusi alle donne avessero fatto con la cartapesta una Fatima (la figlia di Maometto) a forma di vulva, con addosso un burqa trasparente. Quello sì, sarebbe stato coraggioso.

