Una casa Atc all’ex cuoco stellato: «Per 3 anni ho dormito in strada»

VIA VANCHIGLIA

Ci sono voluti tre anni ma alla fine il lieto finale è arrivato. Malcom, 47 anni, un passato da cuoco stellato, e sua mamma Maria, 76 anni, sono riusciti a ottenere una casa popolare. Abbandonando la strada e i problemi. Una storia iniziata nel 2017, quando i due entrambi invalidi – vivevano ancora in un appartamento di via Orta. «Quando siamo stati sfrattati – racconta Malcom -, è iniziato il nostro calvario. Non sapevamo dove andare e cosa ne sarebbe stato di noi». Una situazione quasi inevitabile, aggravata da malattie e dalla mancanza di entrate finanziarie.

Maria ha avuto un ictus nel 2004 e oggi i referti dicono che lei è disabile al 70% a causa di una tendinopatia achillea bilaterale. Malcom, invece, ha sofferto nove anni fa di un’ischemia celebrale.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++