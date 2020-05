In casa con due chili di marijuana. Spacciatore “tradito” dai clienti

I clienti partivano da Chieri per procurarsi la droga a Torino, in un appartamento trasformato in un “negozio” aperto 24 ore su 24: all’interno i carabinieri hanno trovato due chili di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento e la vendita. Ora il “commerciante” è stato arrestato e trasportato al carcere Lorusso e Cotugno di Torino: si tratta di un disoccupato italiano di 37 anni, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto risale a mercoledì, al termine di un’indagine che la compagnia di Chieri portava avanti da tempo.

