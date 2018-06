Casa Fedora – Un libro, un dolce, il gusto del relax

Casa Fedora (dal nome della nonna della proprietaria, Chiara Longo) si trova in via Asti 23. Bastano due parole per fotografare un locale che è molto familiare: una caffetteria, torteria e gastronomia artigianale che attacca alle 8 del mattino e stacca alle 20 fino al giovedì, allungando poi sino alle 22 il venerdì.

Colazioni con delicati croissant di pasticceria, ma anche torte dolci e salate di produzione propria, mentre a pranzo troverete tutti piatti preparati espressamente seguendo con rigore i prodotti di stagione. E poi le merende per grandi e bambini con tè, tisane e molto altro, aperitivi, tanti estratti di frutta.

«Abbiamo voluto creare un ambiente rilassante e rilassato, c’è anche un divano, ci sono molti libri da leggere, è un modo per fidelizzare la clientela».

E la terza domenica del mese brunch dalle 10 alle 16 su prenotazione.

Contatti (anche per catering e colazioni di lavoro): 392.0727077