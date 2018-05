“Casa nel parco”, nasce il progetto di ricerca per l’ospedale a domicilio

Tutto pronto a Torino per “La casa nel parco“, progetto di ricerca sull’ospedalizzazione domiciliare realizzato da un consorzio formato da quindici imprese, Università e Politecnico, Collegio Carlo Alberto, Fondazione Isi e dagli ospedali Città della Salute di Torino e Maggiore di Novara, San Luigi di Orbassano e Fondazione Don Gnocchi.

PROGETTO PRIMO IN GRADUATORIA

Il progetto ha vinto, primo in graduatoria, il relativo bando della Regione Piemonte. Mette in campo 11 milioni e mezzo, 5,5 dei quali messi dalla Regione utilizzando i fondi Fesr. Prevede un nuovo modello organizzativo informatizzato per gestire tutte le fasi dell’ospedalizzazione domiciliare.

LE PAROLE DEL COMMISSARIO ZANETTA

“Ho creduto nel progetto – rimarca il commissario della Città della Salute, Gian Paolo Zanetta – perché anche il futuro Parco della Salute adotterà per creare il polo della ricerca in ambito sanitario un analogo meccanismo, che metterà assieme organismi di ricerca e aziende con il contributo della Regione Piemonte”.

UN PROGETTO DI ALTA QUALITA’

“La qualità dei progetti del bando – commenta l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis – è stata molto alta. Siamo soddisfatti di come il mondo della ricerca pubblica e delle imprese hanno risposto a questa opportunità”. Il modello di ospedalizzazione domiciliare e le tecnologie sviluppati nel progetto e sottoposti a studi clinici per validarne l’efficacia, una volta portati sul mercato, potranno esser usati in altri ospedali, e in prospettiva dal Parco della Salute di Torino e da quello di Novara.