«A casa ho ritrovato il mio… Paradiso»

Per gli addetti ai lavori è una promessa del cinema italiano, per il pubblico è la bella “Angela Barbieri”, una delle Veneri di “Il Paradiso delle signore”, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Raiuno e ambientata all’interno dell’atelier più famoso della tv. Lei è Alessia Debandi, giovanissima, ha appena 21 anni, nata ad Alessandria ma formatasi artisticamente a Torino da dove grazie a Mirella Rocca è riuscita a conquistare lo scettro di Una Ragazza per il Cinema 2016. Si tratta di uno dei nuovi protagonisti della quarta stagione, un volto fresco per la fiction di Raiuno che, al contrario della storica “Un posto al sole”, è ancora in onda grazie a un buon numero di puntate già registrate in precedenza. «Dovremmo avere un’autonomia di ancora tre settimane, più o meno – racconta Alessia Debandi dalla sua casa romana dove oggi vive ed è in isolamento – forse, se siamo fortunati, potremo non interrompere la serie. Dipende tutto da quando torneremo sul set, ma è ancora presto troppo per pensarci».

