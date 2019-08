Casalborgone, l’affare dei bachi da seta: l’impresa di tre ragazzini

Casalborgone. Si chiama bachicoltura, le prime pratiche risalgono a migliaia di anni fa e dal 2009, per via della sua importanza storica, è patrimonio Unesco. Ma oggi, in Italia, i bachi da seta non li alleva più quasi nessuno: un po’ per il proliferare delle fibre sintetiche e un po’ per il cambiamento dell’organizzazione agricola, nel Belpaese la bachicoltura è quasi scomparsa. Qualcuno, però, resiste ancora.

A Casalborgone, nel Chivassese, c’è una famiglia che ha deciso di provarci. Tutto è iniziato quasi per gioco durante l’Entominera l Meeting, la mostra-scambio di minerali e insetti che ogni anno, a maggio, si tiene in paese. Gianni, 17enne che ha terminato la quarta superiore, era presente come espositore e racconta come tutto ha avuto inizio. «Una signora mi aveva regalato alcuni bachi da seta, così li ho portati a casa e ho iniziato ad allevarli». Tutto in famiglia, perché nelle complessità della bachicoltura Gianni viene aiutato dai fratelli Thomas, 13 anni, e Leonida, 9.

Il tutto sotto lo sguardo attento di mamma Laura, che dopo i primi dubbi ha iniziato anche lei a familiarizzare con questa pratica antichissima. «All’inizio – spiega – è stato difficile perché oggi la bachicoltura si è quasi persa. Ma pian piano abbiamo conosciuto un mondo di cui sapevamo pochissimo». E pensare che tanti anni fa, in Piemonte, la produzione di filati di seta era la voce principale delle esportazioni. Persino i mercanti inglesi avevano definito la seta importata dal Piemonte come la migliore al mondo. Ma si può davvero allevare il baco da seta in casa? «La difficoltà – prosegue Laura – è ottenere informazioni. Vorremmo trovare qualcuno che ci aiuti nell’allevamento. Abbiamo parlato con le aziende ma il modus operandi industriale è diverso da quello “casalingo”».

Un po’ di memoria di ciò che si faceva un tempo, a Casalborgone, ce l’hanno gli anziani. «Ci hanno detto che le donne tenevano le uova nel decolleté – racconta Gianni – affinché restassero al caldo. Uova che venivano anche benedette durante una processione per augurare un buon raccolto». Già, perché anche i bachi da seta hanno i loro santi. Per la precisione San Giobbe, patrono degli allevatori del baco. Secondo l’iconografia medioevale, dalle piaghe di Giobbe nascevano i vermi, gli stessi che i contadini identificavano con i bruchi del baco da seta.

Il ciclo in pochi passi? Ce lo spiega Gianni, che davanti a sé ha un futuro da divulgatore. «In primavera abbiamo le uova, chiamate anche semi. Quindi il ciclo del bruco dura una ventina di giorni, dopodiché quest’ultimo entra nella pre-muta, iniziando a filare il bozzolo. Quindi, cambia pelle e diventa prima crisalide e poi farfalla». Quest’anno il raccolto è stato di settecento bachi. Un buon risultato. Anzi, eccezionale, visto che si fa “tutto in famiglia”.