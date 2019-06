Casamonica alla bagna caoda

E chi l’ha detto che gli zingari non si integrano? Lo fanno a modo loro, magari, ma si integrano eccome, anche solo per osmosi. Prendi i Casamonica: spacciano, ricattano, strozzano, impongono il pizzo, ma solo per adattarsi alla mafia che han già trovato installata nel sud. Han solo rilevato il business.

Dall’arroganza caciarona dei romani hanno mutuato il lusso kitsch delle loro abitazioni, i rubinetti d’oro, le statue, le ville ad otto bagni. I nostri zingari, invece, son diversi. Siano essi Rom o Sinti, sono stati contagiati dalla severità subalpina, dal nostro proverbiale understatement, dallo slogan sabaudo “esageroma nen”. E non hanno mai esagerato.

Niente ville, al massimo roulottes lunghe come Tir. Strozzinaggio, droga, pizzo? Non è da piemontesi. Loro si sono limitati a rilevare dalla mala di Porta Pila il business dei furti a domicilio, con deroga per il rame, che rubano lungo i binari e nei cimiteri. E dev’esser proprio qui, nei cimiteri, che sono stati colpiti dalla bellezza delle nostre tombe. Specie dalle statue del cimitero monumentale. Quindi capita che muore un loro boss, e loro lo portano lì, al monumentale, con un accompagnamento degno del luogo: carro a cavalli, banda, corteo schiamazzante e musica a palla.

In duecento, dalla Crimea al Camposanto, e anche dentro, danze e musica nei viali, come ai funerali di New Orleans. Che vedano i bogianen come ci siamo integrati! Dopotutto il nipote del re laico del Piemonte, Gioanin lamiera (altro trait d’union coi calderai nomadi…), ha sequestrato un intero museo (la Mole Antonelliana) per la sua festa di nozze. Il nomade sabaudo che può fare? Si adegua.

