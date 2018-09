Cascinale in fiamme: intossicata una donna, quattro persone e un bambino in salvo

Il rogo, domato dai vigili del fuoco, sembrerebbe partito da alcuni bancali in pellet accatastati nel sottotetto

Un incendio è divampato ieri sera in un cascinale a Vische (Torino), coinvolgendo due abitazioni. Una donna di 68 anni è rimasta intossicata (è stata soccorsa sul posto dal personale del 118). Cinque persone sono state evacuate. Si tratta dei componenti di due nuclei familiari: tra loro c’era anche un bambino di 8 anni.

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Il rogo, domato da diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle stazioni di Torino Stura, Chivasso, Ivrea, Montanaro, Livorno Ferraris, Grugliasco, sembrerebbe partito da alcuni bancali in pellet accatastati nel sottotetto della struttura.

CADONO CALCINACCI: STRADA CHIUSA

Il sindaco, Federico Merlo, ha chiuso, con un’ordinanza, via Lamarmora, teatro dell’incendio, per via della caduta dei calcinacci.