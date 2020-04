Case Atc, arrivano i cantieri: via a lavori per 680mila euro

In arrivo investimenti per 680mila euro per le case Atc di Ivrea. A beneficiarne saranno quattro delle cinque palazzine di proprietà dell’agenzia, situate in via Monte Ferrando.

Si tratta di stabili vetusti per le concezioni dell’edilizia popolare, risalenti agli anni ‘50 e vessati da parecchie problematiche. Gli inquilini avevano cominciato a protestare con veemenza da un paio di anni per le condizioni in cui versano gli alloggi e le palazzine stesse, vecchi di sessant’anni. Le loro rimostranze sembrano, quindi, aver trovato una risposta. L’Atc ha deciso di investire 680mila euro, una cifra importante, sfruttando l’ecobonus che gli permetterà di recuperare nell’arco di dieci anni il 65% della somma totale. Una novità che oltre ai privati lo Stato abbia dato possibilità di accesso a queste agevolazioni anche agli enti pubblici.

