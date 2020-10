Case, campi e negozi cancellati dall’acqua. Danni per un miliardo

Case, negozi e aziende spazzate via dalla violenza dell’acqua, strade cancellate e collegamenti interrotti, agricoltori e allevatori messi in ginocchio dal maltempo, con raccolti devastati e migliaia di capi di bestiame uccisi o dispersi. Due le vittime. Le prime stime sui danni causati dall’alluvione avrebbero già superato il miliardo. Tra 150 e 230 milioni di euro serviranno solo a sistemare le opere pubbliche che hanno subito danni in circa 130 comuni, per cui il governatore Cirio ha chiesto all’Esercito l’intervento del genio per la ricostruzione dei collegamenti stradali, come a Romagnano Sesia e in Valle Cervo. Ma restano da calcolare ancora le perdite denunciate dai cittadini tra Cuneo, Biella, Vercelli, Alessandria e Novara. Una catastrofe per il Piemonte che, in attesa della firma della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo ha chiesto all’esecutivo anche il riconoscimento della calamità per il settore agricolo. Oggi una prima conta dei danni sarà sottoposta al ministro dell’Interno, Laura Lamorgese, dopo il lungo confronto telefonico che Cirio ha avuto con il premier, Giuseppe Conte, nel corso dei sopralluoghi condotti a Vercelli.

