Case sott’acqua, 40 evacuati. «La colpa è dei rii intubati»

Sono circa 40 le persone che hanno abbandonato le loro case dopo l’alluvione che ha colpito San Mauro. Ventuno le famiglie evacuate dai vigili del fuoco, altre 20, invece, hanno deciso di lasciare le loro case per trasferirsi presso amici e parenti.

Lunedì e martedì sono stati due giorni difficilissimi per la città di San Mauro colpita da un vero e proprio nubifragio. Tutto è iniziato lunedì pomeriggio, verso le 16, quando una frana si è staccata dalla collina ed è arrivata fino a valle, “tappando” il rio Sant’Anna e facendolo esondare in via Sesia, all’incrocio con via Torino. Fango e pietre hanno completamente ricoperto via Sesia con alcuni cittadini costretti ad abbandonare la propria abitazione. La pioggia, però, è arrivata anche nella notte tra lunedì e martedì. Si è resa, quindi, necessaria una raffica di interventi dei vigili del fuoco, martedì mattina, in città, dalle prime luci dell’alba, per far fronte ai danni provocati dall’ondata di maltempo. Dopo via Sesia, completamente coperta dal fango, le condizioni più critiche si sono verificate presso il condominio GreenRiver di via Torino, case nuove di zecca invase da acqua e fango. Martedì mattina, i residenti del comprensorio, si sono risvegliati con le auto, parcheggiate nel cortile interno, completamente sommerse dall’acqua, una sorta di piscina da cui era impossibile uscire. Alcuni residenti, infatti, sono rimasti bloccati in casa per alcune ore, fino all’intervento dei vigili del fuoco che li hanno evacuati a bordo di appositi gommoni.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++