Case vuote per i proprietari, ma in realtà fittate ai turisti: la scoperta grazie agli accertamenti per la Tari

Case vuote? Lo erano solo per i proprietari. In realtà erano affittate ai turisti, grazie a noti portali, oppure in uso a inquilini. A scoprire la truffa sono stati gli agenti del Nucleo Operativo Antievasione della Polizia Municipale Torino e gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Torino, impegnati in una serie di accertamenti per verificare se fosse stata pagata o meno la Tari in alcuni stabili del centro di Torino.

I RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

La speciale “task force” ha così portato alla luce attività ricettive gestite da persone che non comunicavano i dati relativi agli ospiti alloggiati, venendo meno agli obblighi sulla pubblica sicurezza, e senza attenersi alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l’imposta di soggiorno e oggetto di segnalazione anche in materia erariale.

DUE GESTORI NEI GUAI

Al momento, due gestori sono stati identificati, segnalati all’autorità giudiziaria e sanzionati ai sensi del predetto Regolamento Comunale per l’Imposta di Soggiorno (circa 200 euro più il recupero della parte erariale). I controlli proseguono.