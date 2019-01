Caseggiato in fiamme a Pecetto: brucia il vecchio ristorante di via Umberto

Il vecchio ristorante finisce in cenere. E’ successo questa mattina lungo la centralissima via Umberto I (angolo via Torrazza) a Pecetto Torinese. L’incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato seri danni al caseggiato che, fino allo scorso mese di settembre, ospitava i locali de “I Sibilla“, un ex ristorante di cucina pugliese a conduzione familiare ormai in disuso.

IL ROGO E’ DIVAMPATO ALL’ALBA

Il rogo è divampato improvvisamente intorno alle 6 del mattino ed è occorsa tutta la mattinata ai vigili del fuoco, accorsi con ben sei squadre sul posto, per domarlo. Insieme ai pompieri hanno raggiunto l’area dell’incendio anche i carabinieri della compagnia di Chieri, chiamati ora a fare luce sull’accaduto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.