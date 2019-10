Casellati a Torino, la presidente del Senato visita l’Istituto Don Bosco: “Nella società digitale l’uomo resti centrale”

La due giorni in Piemonte

E’ cominciata questa mattina, con la visita all’Istituto internazionale Don Bosco, dove ha sede una sezione distaccata della facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, la giornata torinese del presidente del Senato Elisabetta Casellati.

IL COMITATO DI ACCOGLIENZA

Ad accoglierla, in quella che è la sua seconda giornata in Piemonte, insieme al prefetto di Torino Claudio Palomba, l’ispettore dei Salesiani di Piemonte e Valle D’Aosta, don Enrico Stasi, il preside della facoltà di Teologia don Paolo Merlo e il direttore dell’Istituto Don Bosco, don Marek Chrzan.

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI

Casellati ha visitato l’oratorio e poi la chiesa prima di incontrare i circa cento studenti del Don Bosco nell’aula magna dell’istituto. “La società digitale, interconnessa e globalizzata, offre a ogni cittadino possibilità e opportunità fino a ora sconosciute, tanto nell’ambito economico-lavorativo quanto in quello degli affetti e delle relazioni, aprendo però nuovi spazi di solitudine” ha affermato la presidente del Senato. “Una solitudine, ha aggiunto richiamando il concetto della “centralità dell’uomo nell’attuale società digitale” che “potremmo definire di nuovo conio”.

CONTRO EMERGENZA EDUCATIVA SERVONO MODELLI VIRTUOSI

“E’ all’interno delle nostre tradizionali strutture sociali che ci sarà l’opportunità di contrapporre ai preoccupanti segnali di un’emergenza educativa sempre più diffusa, esempi e modelli virtuosi, efficaci e sostenibili” ha proseguito la parlamentare rivolta agli studenti dell’Istituto Don Bosco.

EDUCAZIONE ATTENTA ALLO SVILUPPO DELL’INDIVIDUO

“L’educazione – ha rilanciato ancora la presidente del Senato – potrà e dovrà essere ancor più attenta allo sviluppo dell’individuo, ed è anche per questo che appare sempre più fondamentale che le scuole e le università possano qualificarsi sempre più come luoghi di libero sapere, di libero insegnamento e di libero apprendimento”.

IL RICHIAMO ALLE PAROLE DI DON BOSCO

“C’è bisogno – ha quindi sottolineato la Casellati – per dirla con le parole di Don Bosco nel proemio a ‘Il Giovane Provveduto’: “di un metodo di vita cristiano sufficiente affinché i giovani possano diventare la consolazione dei parenti, l’onore della patria, buoni cittadini in terra per essere poi un giorno fortunati abitatori del cielo”.

PER UNA FORMAZIONE DI ECCELLENZA

“La vostra storia, la storia di questo Istituto e le attuali molteplici attività svolte all’interno dell’Opera Salesiana della Crocetta sono esattamente la dimostrazione di quanto sia importante una formazione di eccellenza unita alla capacità e alla disponibilità per realizzare un’aggregazione sociale quotidiana” ha concluso.

LA VISITA A PALAZZO MADAMA

La visita all’Istituto Internazionale Don Bosco ha dunque aperto la seconda giornata in Piemonte della presidente del Senato, che si sposterà poi a Palazzo Madama. Qui, infatti, in quella che fu la sede del primo Senato d’Italia, è previsto l’incontro con le autorità locali tra cui la sindaca di Torino, Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

IL PASSAGGIO AL SERMIG

Nel pomeriggio è prevista una visita al Sermig di Ernesto Olivero dove il presidente del Senato inaugurerà una casa di accoglienza per le donne. Successivamente il programma prevede una visita al Museo del Cinema mentre la giornata torinese della presidente del Senato si concluderà con una lectio all’Università di Torino.