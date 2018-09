Caselle, arrivano due nuovi autovelox: «Ma non vogliamo fare cassa»

Si prospettano tempi cupi per gli automobilisti che da fine mese passeranno lungo le due provinciali che costeggiano l’aeroporto di Caselle. In questi giorni infatti si stanno completando gli ultimi lavori propedeutici all’accensione di due nuovi autovelox.

Palazzo Civico ha deciso di installare un rilevatore di velocità sulla strada provinciale 2, quasi all’angolo con via Filatoio, nella zona del cavalcavia, e un altro lungo la provinciale 13, in direzione San Maurizio, quasi all’al tez za della stazione ferroviaria della linea Gtt Torino-Ceres e della fermata aeroporto. Al tempo stesso c’è anche un’altra novità: il limite su quelle due tratte è stato portato dai 50 ai 70 chilometri orari.

Alla vista del lungo palo bianco, in tanti hanno iniziato a fare fotografie, postandole su Facebook, con gli utenti che hanno iniziato ad attaccare l’amministrazione comunale casellese guidata dal sindaco Luca Baracco. A difendere il primo cittadino ci ha pensato l’assessore alle Finanze, Giovanni Isabella: «Non li abbiamo installati per fare cassa, come invece ci accusano – precisa – bensì per cercare un modo per ridurre drasticamente la velocità di chi percorre quei due tratti di strada. Se avessimo voluto fare una mattanza di multe, avremmo tenuto il limite a 50 chilometri orari invece di elevarlo a 70, visto che quel tratto rientra tra quelli dove è possibile portare il limite a questa velocità. Purtroppo in quelle due direttrici si sono verificati numerosi incidenti stradali, molti dei quali gravi o addirittura mortali. Quelle due strade sono battute, di giorno quanto di notte, da un elevatissimo numero di mezzi. È solo per questo motivo che li abbiamo installati».

Chi verrà sorpreso a superare i limiti verrà sanzionato con una multa fra i 41 ed i 168 euro se avrà sforato al massimo di 10 chilometri l’ora il limite. Se il superamento è compreso tra i 10 e i 40 km/h c’è una multa tra i 168 e i 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente. Tra i 40 e i 60 la multa è tra i 527 e i 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio).

Invece chi verrà sorpreso a spingere sull’acceleratore oltre i 130 chilometri orari, dovrà pagare dagli 821 ai 3.287 euro, avrà una decurtazione di 10 punti sulla patente e la sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno. Inoltre, le violazioni commesse tra le 22 e le 7 sono aumentate di un terzo rispetto al valore diurno.