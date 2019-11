Caselle, ruba profumi e creme in aeroporto: denunciata 50enne

Una donna italiana di 50 anni è stata denunciata dai finanzieri questa mattina al “Sandro Pertini” di Torino per aver rubato diversi prodotti dal duty free shop dell’aeroporto. Decisive le immagini di videosorveglianza, che hanno permesso agli agenti di identificare e fermare la 50enne in pochissimo tempo.

ERA GIA’ SULL’AEREO CHE L’AVREBBE PORTATA A MALTA

La donna aveva rubato profumi e creme dal negozio prima di imbarcarsi sul volo che l’avrebbe portata a Malta. Era già seduta nelle prime file del velivolo quando, tra lo stupore degli altri passeggeri, i militari l’hanno bloccata e accusata di furto. Accompagnata negli uffici per i controlli, è bastato aprire il bagaglio della 50enne per risalire alla refurtiva e per far scattare la denuncia.