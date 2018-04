Casette pericolose nel campo rom di via Germagnano: ruspe in azione

Operazione in corso presso il campo rom di via Germagnano. I tecnici del Comune di Torino, supportati dagli agenti del reparto informativo minoranze etniche della polizia municipale, stanno demolendo due casette inagibili e disabitate da tempo perché pericolose per la sicurezza.

L’azione di questa mattina fa seguito all’approvazione del nuovo Regolamento che prevede la ricollocazione delle persone che vivono nel campo.

“Ed è frutto dell’azione coordinata di tutti i servizi comunali impegnati ad affrontare in modo coordinato e sistematico i problemi ambientali, sociali e di sicurezza dell’area” ha sottolineato il comandante della polizia municipale di Torino, Emiliano Bezzon.

“Ciò è reso possibile anche dalla presenza continuativa di pattuglie miste di militari e forze di polizia dello stato, fortemente volute dal prefetto, in attuazione del modello di sicurezza integrata previsto dalla legge Minniti”.