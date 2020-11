Casey Fleyshman, il lato sexy del fitness

Ha un seguito di tutto rispetto, quasi 800mila followers che non aspettano altro che i suoi scatti, maliziosi e irriverenti, ma soprattutto contraddistinti da una costante e spassionata ironia.

Si chiama Casey Fleyshman, anche se è conosciuta pure con lo pseudonimo di Casey Love, ed è un’influencer appassionata di fitness. Una passione, ma soprattutto una professione che le consente di sfoggiare un corpo davvero perfetto.

Non ci credete? Date un’occhiata al suo profilo Instagram. In costume da bagno o in palestra, in spiaggia come in aperta campagna, Casey è senz’altro uno spettacolo tutto da ammirare.