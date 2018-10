Caso Claviere, Salvini: “Vomitevole abbandonare persone senza assistenza”

Il ministro dell'interno contro Macron: "Non accettiamo le sue scuse, non si è trattato di errore o incidente"

Il ministro dell’interno Matteo Salvini prende posizione sul caso Claviere: “Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente”, dice il leader della Lega.

“Quanto successo a Claviere è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali – a partire dall’Onu fino all’Europa – non trovino ‘vomitevole’ lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza”.

Quindi un attacco diretto al presidente francese, le cui scuse sono respinte con fermezza: “Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse”.

Intanto la procura di Torino indaga anche su un altro sospetto episodio di sconfinamento dei gendarmi italiani in territorio francese, che si aggiunge a quello di venerdì scorso. L’episodio in questione sarebbe avvenuto il agosto, sempre nella zona di Claviere, quando due cittadini italiani sarebbero stati avvicinati e controllati da quattro uomini armati in tuta mimetica che parlavano in francese.