Caso contagi nella Rsa per anziani: la smentita della direzione del Santa Rita

In merito all’articolo dal titolo “Ora i morti sono 46 Nella Rsa per anziani sono tutti contagiati” a firma Marco Bardesono, pubblicato a pagina 4 dell’edizione odierna del nostro quotidiano, dalla direzione RSA Santa Rita riceviamo e pubblichiamo la seguente smentita:

“Gentili parenti,

E’ doveroso comunicare alle SV che l’Unità di Crisi della Regione Piemonte per l’emergenza dell’epidemia da Coronavirus ci ha informato che un ospite di questa struttura nel periodo delle ultime due settimane, proveniente da altro presidio ospedaliero e dopo pochi giorni inviato al Pronto Soccorso e ivi successivamente ricoverato, è risultato positivo alla ricerca del Coronavirus.

Il Servizio di Epidemiologia per la sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive della ASL Città di Torino è prontamente intervenuto per verificare l’adozione delle misure necessarie indicando di continuare a mettere in atto le procedure già attuate da questa Direzione Sanitaria.

Il servizio ha inoltre garantito un quotidiano aggiornamento delle valutazioni di quanto in questa struttura viene messo in atto, ma al momento non ha dato indicazioni di implementare le procedure già in atto.

Siamo venuti a conoscenza che qualche giornalista senza neanche contattare la struttura e l’Unità di Crisi Regionale ha già pubblicato notizie false e non corrispondenti alla realtà.

Allo stato attuale non esiste nessun altro caso positivo all’interno della struttura, dall’Unità di Crisi non sono stati disposti tamponi ne al personale ne agli ospiti.

La struttura è normalmente chiusa ai visitatori come da ultimi DPCM emanati.

Distinti saluti

DIREZIONE RSA SANTA RITA”