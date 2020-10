Caso di Covid tra il personale: scuola media chiusa, dipendenti ed insegnanti in isolamento fiduciario

L'istituto dovrebbe riaprire da domani ma non si escludono controindicazioni da parte delle autorità sanitarie

Caso di Covid a scuola: l’istituto chiude i battenti. Succede a Piossasco dove tra il personale della scuola media “Cruto” la riscontrata positività di un dipendente ha portato alla chiusura del plesso didattico.

SCUOLA FORSE RIAPRE DA MARTEDI’

Tutto il personale, dagli insegnanti agli operatori scolastici, sono ora in isolamento fiduciario. La scuola dovrebbe riaprire da domani, laddove non vi siano controindicazioni da parte delle autorità sanitarie di poter riaprire – spiega il dirigente scolastico in una nota.

PROBABILI MODIFICHE AL CALENDARIO

In ogni caso, potrebbero comunque “verificarsi nuove contrazioni dell’orario scolastico a causa della possibile assenza di docenti; in questo caso tutte le famiglie verranno avvisate tempestivamente”.