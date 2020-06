Per il caso della Sutter c’è un altro colpevole: «Claudio è l’assassino»

A 40 anni dall’omicidio di Milena Sutter, la ragazza di 13 anni, figlia dell’industriale genovese Arturo, rapita alle cinque del pomeriggio il 6 maggio del 1971 e trovata morta in mare qualche giorno dopo, Lorenzo Bozano condannato per l’omicidio chiede la revisione del processo. Ad assisterlo è l’avvocato romano Paolo Loria. Bozano, che ha sempre sostenuto di essere innocente, sostiene che la ricostruzione dell’omicidio fatta in Corte d’Appello non sia corretta. «Stiamo studiando la questione – dice il legale Paolo Loria -. Bozano ci ha chiesto di accertare se c’è la possibilità di rivedere il processo e lo stiamo facendo. Non c’è ancora nulla di definitivo, lo studio è in fase avanzata, ma il processo è molto complesso ed è di 40 anni fa». Bozano, che oggi è nel carcere di Porto Azzurro, era stato arrestato il 9 maggio, tre giorni dopo l’omicidio. In casa sua erano stati trovati appunti in cui era scritto «affondare, seppellire, murare…» . Testimoni avevano riferito di avere visto la ragazza su una spider rossa come quella dell’imputato. Al processo di primo grado, nel 1973, Bozano era stato assolto, in Corte d’Appello, nel 1975 era stato giudicato colpevole. Latitante, era stato arrestato in Francia nel 1979 ed estradato in Italia. La Cassazione lo aveva poi condannato definitivamente nel 1979. Nel 1997 gli era stata revocata la semilibertà per molestie a una minorenne. Da allora èuscito dal carcere solo per cure mediche.

Lorenzo Bozano insiste nella richiesta di un nuovo processo e dice di conoscere l’assassino della ragazza. «Si chiama Claudio», rivela Bozano. «Vi svelo chi uccise Milena. Si chiama Claudio il vero biondino della spider rossa, ma non fu mai interrogato», dice Bozano, detenuto nel carcere di Porto Azzurro. E spiega: «Si chiamava proprio così un ragazzo che con la sua spider rossa, simile alla mia; frequentava assiduamente la zona in cui si trovava la scuola svizzera dove studiava la ragazza. E Milena sulla cartella aveva scritto “I love Claudio” e anche “Claudio my love”». Bozano, inoltre, a sostegno della sua estraneità ai fatti porta anche una perizia, che attesterebbe come Milena Sutter venne uccisa diversi giorni dopo la data del delitto ufficialmente riconosciuta. «Com’è possibile – dice il detenuto – che l’assassino sia io, visto che entrai subito nel mirino dei carabinieri?». Le richieste ripetute di Bozano, le ultime nel 2011, non hanno prodotto alcun effetto, il processo non è mai stato riaperto e, nonostante le strenua difesa del suo legale, Nino Marazzita, Bozano ha dovuto rinunciare e cancellare anche la più tenue speranza di riabilitazione. Però nessuno ha mai indagato sul fantomatico “Claudio”.