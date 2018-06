Caso di tubercolosi a scuola, il dirigente scolastico “avvisa” le famiglie

Un caso di tubercolosi alla scuola elementare di Strambino. Dopo l’allarme dei giorni scorsi, questa mattina il dirigente scolastico Guido Gastaldo, con una nota indirizzata alle famiglie, lo ha confermato. “A seguito della segnalazione pervenuta dall’Asl in merito ad un caso sospetto di tubercolosi in un alunno, i servizi sanitari hanno attivato le procedure previste di screening per alunni e docenti della classe – scrive il preside – non vi è ragione di alcun allarme, la scuola sta seguendo e seguirà alla lettera le indicazioni in proposito fornite dall’Asl”.

IL BIMBO FREQUENTA LA TERZA

Il bimbo colpito dalla tubercolosi frequenta la terza elementare: la procedura dell’Asl riguarderà inizialmente i compagni di classe, una ventina in tutto, e gli insegnanti.