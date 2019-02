Caso Pasquaretta, anche Giordana ascoltato dal pm

Dopo Chiara Appendino, ascoltata ieri in procura in qualità di testimone, è toccato all’ex capo di gabinetto della sindaca di Torino, Paolo Giordana, recarsi negli uffici del pm Gianfranco Colace.

Anche Giordana, proprio coma la sindaca, è stato ascoltato come testimone in relazione all’inchiesta sulla presunta estorsione messa in atto dall’ex portavoce Luca Pasquaretta nei confronti della Appendino.

Uscendo da Palazzo di Giustizia, Giordana non ha rilasciato dichiarazioni. A conti fatti, l’unico personaggio chiave della vicenda a non essersi fatto interrogare in procura, per ora, è proprio Pasquaretta che ha preferito rinviare l’incontro più avanti.