Caso Pasquaretta: Castelli in Procura, cronisti allontanati

Il viceministro Laura Castelli è stata ascoltata oggi in Procura come testimone nell’inchiesta che riguarda la presunta estorsione messa in atto dall’ex portavoce della sindaca, Luca Pasquaretta, ai danni della Appendino. Al termine i giornalisti sono stati allontanati e fatti uscire dal palazzo di giustizia dai carabinieri.