Caso Pasquaretta, i magistrati pronti a interrogare pornodiva

Richiesta di testimonianza in vista per Heidy Cassini, star di 'Torino Erotica' autrice di un messaggio social rivolto a Chiara Appendino

Un suo commento social nei giorni scorsi aveva attirato le attenzioni di molti. Anche quelle dei magistrati che indagano su Luca Pasquaretta, l’ex portavoce di Chiara Appendino accusato di tentata estorsione proprio nei confronti della sindaca, oltre che di turbativa d’asta per un bando del Consorzio di bonifica di Matera e per traffico di influenze illecite per aver aiutato un imprenditore amico a Torino.

Heidy Cassini, pornodiva torinese, alcuni giorni fa, ha rivolto un messaggio sibillino alla Appendino: “Cara Chiara, dovevi informarti bene di chi ti stavi mettendo a fianco…noi lo sapevamo…ma giustamente ognuno deve fare la propria esperienza…ora ci sei passata anche tu”.

La pornostar, che secondo quanto filtra da ambienti giudiziari potrebbe essere ascoltata come testimone, ha conosciuto Pasquaretta ai tempi in cui quest’ultimo si occupava della comunicazione della kermesse a luci rosse ‘Torino Erotica’.