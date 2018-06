CASO REAM. Appendino ribadisce il no alle dimissioni: “Agito per il bene della città” IL VIDEO

“Non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo sempre agito per il bene della città. Riteniamo di aver agito in maniera corretta e ci difenderemo”.

Queste le parole di Chiara Appendino, sindaca di Torino, a margine dell’arrivo della talpa Masha alla stazione Lingotto, sul caso Ream respingendo al mittente anche le ipotesi di dimissioni.

Nel corso di alcune intercettazioni, la prima cittadina aveva definito matti i revisori dei conti con i quali l’amministrazione comunale ha avuto un vero e proprio braccio di ferro conclusosi con le dimissioni del collegio dei revisori. “Vogliono farci morire”, e’ un’altra frase pronunciata nel corso di una conversazione con l‘assessore al Bilancio Sergio Rolando, anche lui destinatario dell’avviso di chiusura indagini.

Inoltre la Appendino ha poi aggiunto. “Che ci fosse un rapporto teso con i revisori si sapeva, non l’abbiamo mai nascosto. Stiamo gestendo enti in grandissima difficoltà e ci siamo assunti la responsabilità di farlo senza creare traumi ai cittadini. Per questo abbiamo anche fatto la scelta di non andare in predissesto. Dinanzi c’è sempre l’interesse della città, anche rischiando io personalmente”.