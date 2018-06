CASO REAM. La sindaca Appendino: “Dimissioni? Continueremo a lavorare per il bene della Città”

Non solo della Tav, ma anche del caso Ream si è parlato questa mattina al Parco del Valentino in occasione dell’inaugurazione del Salone dell’Auto.

Incalzata dalle domande dei giornalisti, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto a chi le ha chiesto se si fosse dimessa nel caso in cui dovesse essere rinviata a giudizio. “Ho tutelato la città e sono convinto di aver agito per il suo bene. Non ci è stato notificato un avviso di garanzia, ma una chiusura delle indagini e riguarda com’è stato scritto il debito in bilancio. I pm hanno fatto il loro mestiere ed ho massimo rispetto per la magistratura. Continueremo a lavorare per il bene della Città”.