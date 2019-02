Caso Ream, udienza rinviata al 29 marzo

Al via oggi in tribunale e subito rinviato al prossimo 29 marzo: è cominciato, con l’udienza preliminare, procedimento relativo alla mancata iscrizione nel rendiconto 2016 e nel bilancio di previsione 2017 della Città di Torino di un debito di cinque milioni verso la società Ream.

Tra i quattro imputati figura la stessa sindaca di Torino, Chiara Appendino, e proprio su richiesta della difesa la giudice Alessandra Pfiffner ha disposto una perizia tecnico contabile. L’incarico verrà conferito il 29 marzo, data in cui è stata aggiornata l’udienza.

I cinque milioni in questione erano una caparra versata dalla Ream nel 2012 nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’area ex Westinghouse poi non perfezionato. Il comune restituì la somma nell’esercizio 2018 e proprio il mancato inserimento nella contabilità del 2016 e del 2017 è motivo del contendere in tribunale.