«Il caso Ronaldo sarà archiviato». E ora è caccia al super testimone

Il fuoriclasse stanzia un milione di euro per difendersi. Assoldato anche un ex poliziotto

«Le accuse a Cristiano Ronaldo saranno archiviate». Una fiducia, quella espressa ieri dal suo legale, che farà felice il fuoriclasse juventino anche se il sorriso rischia di sparire al pensiero del conto salato che si appresta a pagare per uscire indenne da questa brutta storia: un milione di euro.

Peter Christiansen, l’avvocato che dirige lo staff legale di Cr7, in questi giorni è stato a Las Vegas per esaminare le prove in mano alla polizia riguardo il presunto stupro del 2009 ai danni dell’ex modella Kathryne Mayorga

