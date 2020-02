Caso sospetto di Coronavirus a Chivasso. Ma è un falso allarme

Momenti di apprensione, questo pomeriggio, per un sospetto caso di Coronavirus all’ospedale di Chivasso, fortunatamente rivelatosi infondato. Un uomo, di nazionalità cinese, è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale. E’ solo a scopo del tutto precauzionale, ha precisato l’Asl in una nota, non potendo ricostruire la storia clinica del paziente, che nell’ambito della batteria dei test eseguiti sono anche stati effettuati i dosaggi virologici per il Coronavirus che sono stati inviati all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Nel comunicare il risultato del test, il direttore della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’ASL TO4, dottor Paolo Franzese, ha riferito che, come era prevedibile, il test è risultato negativo.