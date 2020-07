Caso sospetto di Covid, bloccato ed evacuato il treno Ventimiglia-Torino

Un caso sospetto di Covid, per una passeggera con febbre e tosse, ha fatto bloccare ed evacuare il treno Ventimiglia-Torino nel pomeriggio di oggi. Racconta una passeggera che ha preso il treno a Ceriale (Savona) alle 16.40. «Sul mio vagone c’era una passeggera con febbre e tosse, che vietava a tutti di sedersi vicino a lei».

Il capotreno, quando ha saputo della viaggiatrice malata, ha fermato il mezzo a Savona. Sono scesi tutti, scortati dalla polizia. Soltanto alle 19, dopo oltre un’ora di attesa, i passeggeri diretti a Torino sono ripartiti a bordo di un convoglio sostitutivo.

Non si sa se la donna fosse positiva o meno al Covid, ma, spiega la signora, «tutti quelli che erano con lei a bordo sono stati lasciati andare via liberamente, nessuno è stato trattenuto per un eventuale controllo».