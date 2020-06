Caso Stokholma, Appendino: “Solidarietà da me e da tutta la Città di Torino”

Attraverso la sua pagina Facebook, la sindaca Chiara Appendino ha espresso solidarietà a nome suo e della città di Torino a Ema Stokholma, che ha denunciato di essere stata molestata in occasione delle prove per la festa di San Giovanni a Torino.

“Un fatto gravissimo”, scrive Appendino. “Ieri, mentre Ema Stokholma lavorava al suo dj set sulla Mole, una persona ha filmato di nascosto le sue parti intime. Non ci sono parole per descrivere la rabbia e il disgusto davanti a un evento simile”.

“Solo pochi giorni fa – prosegue la sindaca – vi avevo parlato della necessità impellente, per tutta la società, di rompere il silenzio davanti a ogni genere di violenza che viene consumato nei confronti delle donne. Oggi ci troviamo davanti all’ennesimo caso di abuso”.

“La dj – che ringrazio per come ha affrontato questo grave fatto – ha denunciato il responsabile. Che è stato immediatamente assicurato alla Polizia Municipale ed è ora indagato”, rende noto Appendino.

“Nel ringraziare i civic per l’immediato intervento, non posso che tornare a ribadire l’urgenza di un’azione sociale e culturale affinché venga messa una volta per tutte la parola fine a queste vergognose azioni. A Ema va tutta la solidarietà mia e della Città di Torino“, si conclude il post della sindaca.