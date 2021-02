Caso Suarez, il gip: “Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo d’esame”

La docente, sospesa per otto mesi, aveva detto all'attaccante di "ripassare bene il documento in vista della prova"

Luis Suarez ha ammesso di aver ricevuto il documento con il testo d’esame necessario per ottenere la cittadinanza all’Università per Stranieri di Perugia.

A rivelarlo è il gip in un provvedimento nel quale respinge la richiesta di revoca della misura interdittiva presentata dai difensori della professoressa Stefania Spina, sospesa per otto mesi. La professoressa, sempre secondo il gip, aveva invitato Suarez a ripassare con attenzione il file a lui arrivato, anche durante il viaggio in aereo.

Nell’interrogazione Spina avrebbe rivelato di aver fornito il testo, parlando però di materiale usato a lezione e sul quale il calciatore avrebbe potuto prepararsi in vista dell’esame. Secondo il gip, invece, il documento avrebbe contribuito in maniera determinante a quello che sarebbe stato poi l’esame farsa dell’uruguaiano.