Caso Suarez, la Procura indaga su interessi e figure legate alla Juventus

Prosegue l'indagine: secondo la ricostruzione l'affare, in dirittura d'arrivo, è saltato per mancanza di tempo

Prosegue l’indagine della Procura di Perugia sul caso dell’esame “farsa” di Luis Suarez. Le autorità, attualmente, sono alla ricerca delle figure legate alla Juventus potenzialmente coinvolte nella situazione.

A riportarlo l’ANSA. Secondo quanto raccolto, uno dei motivi per i quali l’esame sarebbe saltato è a causa della mancanza di tempo: la Juve, infatti, avrebbe dovuto consegnare le liste per la Champions League 2020-21, all’epoca quasi in scadenza. A coordinare le indagini anche la Guardia di Finanza del luogo.