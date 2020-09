I legali della Juventus si sono presentati oggi in procura, a Perugia, per discutere dell’esame di italiano definito “farsa” tenuto da Luis Suarez nell’Università per stranieri per ottenere la cittadinanza italiana.

Già presenti in procura gli avvocati Luigi Chiappero (storico legale dei bianconeri) e Maria Turco. I due incontreranno i pm che stanno indagando sul caso, visto che quest’ultima ha seguito la pratica con il rettore Olivieri.