Caso Suarez, nelle intercettazioni spunta il nome di Paratici (che non è indagato)

Nel giorno in cui Luis Suarez taglia i ponti con l’Italia e la Juve firmando con l’Atletico Madrid (6 milioni di euro al Barcellona, ndr), nel nostro Paese tiene ancora banco l’esame-farsa del Pistolero presso l’Università per stranieri di Perugia.

Come riferiscono alcuni media, spuntano nuove intercettazioni nelle quali viene tirato in ballo il nome di Fabio Paratici. Il dirigente della Juve, da quanto si apprende, sarebbe stato citato in modo generico dagli intercettati (dunque, non ha mai avuto contatti diretti) tanto è vero che non risulta indagato dai pm.